Названа цена газа для населения Украины и производителей тепла

"Должен успокоить наших потребителей. Цена на газ остается стабильной. Для наших постоянных потребителей, домохозяйств - это 7,96. То есть та, которая была в прошлом году", - сказал он.

По его словам, также действуют специальные условия снабжения природным газом для предприятий ТКЭ. "Правительство приняло соответствующее постановление, которым продлило действие ПСО. Таким образом газ по объему И будет поставляться по цене 7 420 для предприятий ТКЭ", - добавил Чернышов.

Мораторий на повышение цен на газ

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду. Цена не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Закон об этом приняла Верховная рада и подписал президент Владимир Зеленский.

В то же время, мораторий не касается холодной воды и электроэнергии, которая подорожала с 1 июня на 70%. Власти хотели поднять тарифы на холодную воду и с 1 января, и с 1 июля 2023 года, но затем передумали.