ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Названа сумма ущерба от утечек нефти с танкера Delfi

Одесса, Четверг 10 сентября 2020 20:50
Названа сумма ущерба от утечек нефти с танкера Delfi
Фото: танкер Delfi (t.me/vladyslavkryklii)
Автор: Андрей Козловский

Глава Государственной инспекции Украины Андрей Малеваный заявил, что окончательная сумма от утечки вредных веществ с затонувшего в Одессе танкера Delfi составляет 16,3 тысячи долларов. По состоянию на 10 сентября превышение в воде нефтепродуктов составляет 0,09 мг/дм кб.

Об этом Андрей Малеваный написал на своей странице в Facebook.

По его словам, претензия судовладельцу на добровольное возмещение убытков уже направлена. Сейчас танкер Delfi находится на постоянном контроле в Черноморске на предмет выявления возможных выбросов нефтепродуктов.

"Убытки за попадание одинакового количества нефтепродуктов и пальмового масла в водоем одинаковые. Хотя нефтепродукты несут гораздо больший вред экосистеме, чем масло", - пояснил Малеваный.

Напомним, сегодня утром убрали с одесского пляжа затонувший танкер Delfi и транспортировали его в морской порт Черноморска; судно находилось возле пляжа "Дельфин" почти 10 месяцев.

Также сообщалось, что в Одессе суд наложил арест на танкер Delfi, частично удовлетворив ходатайство Администрации морских портов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество танкер
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь