Названа сумма ущерба от утечек нефти с танкера Delfi

Фото: танкер Delfi (t.me/vladyslavkryklii)

Глава Государственной инспекции Украины Андрей Малеваный заявил, что окончательная сумма от утечки вредных веществ с затонувшего в Одессе танкера Delfi составляет 16,3 тысячи долларов. По состоянию на 10 сентября превышение в воде нефтепродуктов составляет 0,09 мг/дм кб.

Об этом Андрей Малеваный написал на своей странице в Facebook.

По его словам, претензия судовладельцу на добровольное возмещение убытков уже направлена. Сейчас танкер Delfi находится на постоянном контроле в Черноморске на предмет выявления возможных выбросов нефтепродуктов.

"Убытки за попадание одинакового количества нефтепродуктов и пальмового масла в водоем одинаковые. Хотя нефтепродукты несут гораздо больший вред экосистеме, чем масло", - пояснил Малеваный.

Напомним, сегодня утром убрали с одесского пляжа затонувший танкер Delfi и транспортировали его в морской порт Черноморска; судно находилось возле пляжа "Дельфин" почти 10 месяцев.

Также сообщалось, что в Одессе суд наложил арест на танкер Delfi, частично удовлетворив ходатайство Администрации морских портов.