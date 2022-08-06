Названа сумма ущерба от ракетного удара по Виннице

Ущерб от ракетного удара по Виннице 14 июля 2022 года ориентировочно составляет 240 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий городской совет.

Он добавил, что вместе с международными фондами работают над заменой окон в пострадавших квартирах.

"В срочном порядке заменяем сорванные взрывной волной крыши. Ценой бюджета установим окна в подъездах", - отметил он.

По словам мэра Сергея Моргунова, в сумму 240 млн гривен не входят разрушение помещений дома быта "Юбилейный" и Дома офицеров.

Напомним, в результате ракетного удара по центру Винницы в середине июля погибли 27 мирных жителей.

Также в Вооруженных силах рассказали, почему Россия все чаще стала бить ракетами по городам Украины.

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