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Названа сумма ущерба от ракетного удара по Виннице

Фото: последствия ракетного удара по Виннице (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Александр Мороз

Ущерб от ракетного удара по Виннице 14 июля 2022 года ориентировочно составляет 240 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий городской совет.

По словам мэра Сергея Моргунова, в сумму 240 млн гривен не входят разрушение помещений дома быта "Юбилейный" и Дома офицеров.

"В срочном порядке заменяем сорванные взрывной волной крыши. Ценой бюджета установим окна в подъездах", - отметил он.

Он добавил, что вместе с международными фондами работают над заменой окон в пострадавших квартирах.

Напомним, в результате ракетного удара по центру Винницы в середине июля погибли 27 мирных жителей.

Также в Вооруженных силах рассказали, почему Россия все чаще стала бить ракетами по городам Украины.

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