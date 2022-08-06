ua ru
Сб, 06 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Названа сумма ущерба от ракетного удара по Виннице

Новина українською →
Винница, Суббота 06 августа 2022 18:04
Названа сумма ущерба от ракетного удара по Виннице Фото: последствия ракетного удара по Виннице (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Александр Мороз

Ущерб от ракетного удара по Виннице 14 июля 2022 года ориентировочно составляет 240 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий городской совет.

По словам мэра Сергея Моргунова, в сумму 240 млн гривен не входят разрушение помещений дома быта "Юбилейный" и Дома офицеров.

"В срочном порядке заменяем сорванные взрывной волной крыши. Ценой бюджета установим окна в подъездах", - отметил он.

Он добавил, что вместе с международными фондами работают над заменой окон в пострадавших квартирах.

Напомним, в результате ракетного удара по центру Винницы в середине июля погибли 27 мирных жителей.

Также в Вооруженных силах рассказали, почему Россия все чаще стала бить ракетами по городам Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винница Война России против Украины
NEWS
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз