Названо суму збитків від ракетного удару по Вінниці

Збиток від ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року орієнтовно становить 240 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницьку міську раду.

Він додав, що разом з міжнародними фондами працюють над заміною вікон у постраждалих квартирах.

"У терміновому порядку замінюємо зірвані вибуховою хвилею дахи. Ціною бюджету встановимо вікна в під'їздах", - зазначив він.

За словами мера Сергія Моргунова, до суми 240 млн гривень не входять руйнування приміщень будинку побуту "Ювілейний" і Будинку офіцерів.

Нагадаємо, в результаті ракетного удару по центру Вінниці в середині липня загинули 27 мирних жителів.

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