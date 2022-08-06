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Названо суму збитків від ракетного удару по Вінниці

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Вінниця, Субота 06 серпня 2022 18:04
Названо суму збитків від ракетного удару по Вінниці Фото: наслідки ракетного удару по Вінниці (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Олександр Мороз

Збиток від ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року орієнтовно становить 240 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницьку міську раду.

За словами мера Сергія Моргунова, до суми 240 млн гривень не входять руйнування приміщень будинку побуту "Ювілейний" і Будинку офіцерів.

"У терміновому порядку замінюємо зірвані вибуховою хвилею дахи. Ціною бюджету встановимо вікна в під'їздах", - зазначив він.

Він додав, що разом з міжнародними фондами працюють над заміною вікон у постраждалих квартирах.

Нагадаємо, в результаті ракетного удару по центру Вінниці в середині липня загинули 27 мирних жителів.

Також у Збройних силах розповіли, чому Росія все частіше стала бити ракетами по містах України.

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