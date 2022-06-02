UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Названа сумма ущерба Чернобыльской АЭС от войск России

Фото: Чернобыльская АЭС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские военные украли или уничтожили имущество Чернобыльской атомной электростанции на сумму более 135 миллиона долларов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post, об этом заявил глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко.

"Стоимость замены того, что было утрачено (вследствие вторжения войск РФ - ред.) равна более 135 миллионам долларов. Программное обеспечение, которое было сделано специально для ЧАЭС, незаменимо", - заявил Крамаренко.

По его информации, россияне похитили или уничтожили около 698 компьютеров, 344 автомобилей, 1500 дозиметров радиации и практически все средства пожаротушения, которые находились в распоряжении ЧАЭС.

Он рассказал, что большинство украденного оборудования, которое было оснащено GPS-трекерами, сейчас находится на территории приграничных областей Беларуси.

Также Крамаренко отметил, что россияне планировали захватить атомную электростанцию на долгий период. Они в самом начале оккупации направили туда сотрудников "Росатома", которые должны были стать "новым руководством".

Напомним, ранее Офис генерального прокурора Украины обнародовал фото и назвал имя российского генерала, который руководил армией оккупанта во время захвата и разграбления ЧАЭС. Это - генерал-майор полиции РФ Олег Якушев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧАЭСЧернобыльЗона отчужденияВойна России против Украины