Названо суму збитків Чорнобильської АЕС від військ Росії

"Вартість заміни того, що було втрачено (внаслідок вторгнення військ РФ - ред.) дорівнює понад 135 мільйонам доларів. Програмне забезпечення, яке було зроблено спеціально для ЧАЕС, є незамінним", - заявив Крамаренко.

За його інформацією, росіяни викрали або знищили близько 698 комп'ютерів, 344 автомобілів, 1500 дозиметрів радіації та практично всі засоби пожежогасіння, що знаходилися у розпорядженні ЧАЕС.

Він розповів, що більшість украденого обладнання, яке було оснащене GPS-трекерами, наразі перебуває на території прикордонних областей Білорусі.

Крамаренко також зазначив, що росіяни планували захопити атомну електростанцію на довгий період. Вони на початку окупації направили туди співробітників "Росатома", які мали стати "новим керівництвом".