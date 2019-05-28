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Названо вартість можливого референдуму про угоди з РФ

Новини » Політика    28.05.2019 - 10:29
Названо вартість можливого референдуму про угоди з РФ
Ілюстративне фото (yatsenyuk.org.ua)

Референдум про угоди з РФ може обійтися в 1 млрд гривень

Вартість проведення можливого референдуму про мирні угоди з Російською Федерацією коливається в районі мільярда гривень. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Голос народу: навіщо Зеленському референдум про мирну угоду з Росією".

Зазначимо, класичний референдум в плані процедури має багато спільного з виборами. Зокрема, замість виборчкомів збираються комісії з референдуму, а процес адмініструє ЦВК. Вартість проведення референдуму коливається в районі мільярда гривень, і ця сума не закладена до бюджету на 2019 рік. У той же час будь-який інше опитування, крім референдуму, не може бути організовано за рахунок державних фінансів.

Як зазначає координатор громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, на сьогодні без профільного закону незрозумілий статус і наслідки такого референдуму. Вона припускає, що в команді президента Володимира Зеленського називають "референдумом" нерепрезентативне опитування громадської думки в інтернеті або в партійних наметах на вулиці.

"Це підміна понять. Опитування регулярно проводить і влада, і опозиція. Тому ці заяви швидше свідчать про нерозуміння того, що таке референдум. Розділити відповідальність можна за рахунок референдуму, а не опитування громадської думки, які проводять багато соціологічних компаній на постійній основі. Як можна перекласти відповідальність на громадян через соціологічне опитування? Це маніпуляція", - впевнена координатор ОПОРИ.

Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, що такий референдум не має законодавчої ініціативи, а міг би стати способом з'ясування думки суспільства.

До цього він також заявив, що переговорів з Російською Федерацією не буде.

 

Голова АП пояснив свої слова про референдум щодо мирних переговорів з РФ
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