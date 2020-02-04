Названа расчетная стоимость гектара земли в Украине

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После снятия моратория собственники земли смогут получить по 1,5 тыс. долларов за 1 га

После разрешения на продажу земли сельскохозяйственного назначения стоимость одного гектара может установиться на уровне 1,5 тыс. долларов. Об этом сказал генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Вишнев, на сегодня в госпредприятии уже есть понимание, сколько должна стоить земля в Украине, на основе данных по аренде в областях.

По его словам, лидером по стоимости земли является Кировоградская область, где стоимость аренды достигает 7 тыс. грн за 1 га.

"Если быстро посчитать мультипликатор хотя бы на десять лет, будем понимать, сколько может стоить земля в Украине. Средняя 1,5 тыс. долларов за гектар мы можем легко рассчитывать. Посмотрим, что установит Министерство экономики для начала торгов", - сказал Вишнев.

По данным опроса Центра Разумкова, проведенного в начале ноября 2019 года, в случае проведения референдума абсолютное большинство украинцев проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (63,4% всех опрошенных или 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме).

По данным опроса КМИС, принятие Верховной радой закона о рынке земли в первом чтении поддержали 29% украинцев, не поддержали вдвое больше респондентов - 64%.