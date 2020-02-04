Названа розрахункова вартість гектару землі в Україні

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Після зняття мораторію власники землі зможуть отримати по 1,5 тис. доларів за 1 га

Після дозволу на продаж землі сільськогосподарського призначення вартість одного гектару може встановитися на рівні 1,5 тис. доларів. Про це під час сказав генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Вишньов, на сьогодні у держпідприємстві вже є розуміння, скільки має коштувати земля в Україні, на основі даних щодо оренди в областях.

За його словами, лідером за вартістю землі є Кіровоградська область, де вартість оренди сягає 7 тис. грн за 1 га.

"Якщо швидко порахувати мультиплікатор хоча б на десять років, будемо розуміти, скільки може коштувати земля в Україні. Середня 1,5 тис. доларів за гектар ми можемо легко розраховувати. Подивимося, що встановить Міністерство економіки для початку торгів", - сказав Вишньов.

За даними опитування Центру Разумкова, проведеного на початку листопада 2019 року, у разі проведення референдуму абсолютна більшість українців проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення (63,4% усіх опитаних або 68,3% тих, хто взяв би участь у референдумі).

За даними опитування КМІС, ухвалення Верховною радою закону про ринок землі в першому читанні підтримали 29% українців, не підтримали вдвічі більше респондентів - 64%.