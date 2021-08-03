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Названа причина запрета визитов чиновников в зону ООС 

Автор: Владислав Красинский

В Украине действительно вступил в силу запрет на визит чиновников на Донбасс. Он связан с приемом и передачей должности командующего Операции объедененных сил.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ООС.

"Запрет на визиты чиновников в зону ООС действительно есть, но он имеет временный характер. Это связано с приемом и передачей должности командующего Операции Объединенных сил. До конца следующей недели этот запрет должен быть снят", - рассказали в пресс-службе.

В то же время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Facebook сообщил, что это он принял такое решение.

"Мною было принято решение о временном запрете до 10 дней посещения района проведения операции Объединенных сил должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приема-передачи должности командующего операции Объединенных сил. Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства", - написал Залужный в Facebook.

Ранее стало известно, что председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отменил поездку в зону проведения Операции объединенных сил, запланированную на 3 августа из-за запрета.

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