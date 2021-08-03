Названа причина запрета визитов чиновников в зону ООС 

"Запрет на визиты чиновников в зону ООС действительно есть, но он имеет временный характер. Это связано с приемом и передачей должности командующего Операции Объединенных сил. До конца следующей недели этот запрет должен быть снят", - рассказали в пресс-службе.

В то же время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Facebook сообщил, что это он принял такое решение.

"Мною было принято решение о временном запрете до 10 дней посещения района проведения операции Объединенных сил должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приема-передачи должности командующего операции Объединенных сил. Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства", - написал Залужный в Facebook.