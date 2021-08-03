Названо причину заборони візитів чиновників в зону ООС 

В Україні дійсно набула чинності заборона на візит чиновників на Донбас. Він пов'язаний з прийомом і передачею посади командувача Операції об'єднаних сил.
Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі ООС.
"Заборона на візити чиновників в зону ООС дійсно є, але вона має тимчасовий характер. Це пов'язано з прийомом і передачею посади командувача операції Об'єднаних сил. До кінця наступного тижня ця заборона має бути знята",-розповіли в прес-службі.
Водночас Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму Facebook повідомив, що це він прийняв таке рішення.
"Мною було прийнято рішення про тимчасову заборону до 10 днів відвідування району проведення операції Об'єднаних сил посадовими особами та парламентарями у зв'язку з процесом прийому-передачі посади командувача операції Об'єднаних сил. Цей процес повинен відбутися в спокійній робочій обстановці для забезпечення безперебійного виконання завдань з оборони держави", - написав Залужний у Facebook.
Раніше стало відомо, що голова Верховної ради України Дмитро Разумков скасував поїздку в зону проведення операції об'єднаних сил, заплановану на 3 серпня через заборону.