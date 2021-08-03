Названо причину заборони візитів чиновників в зону ООС 

"Заборона на візити чиновників в зону ООС дійсно є, але вона має тимчасовий характер. Це пов'язано з прийомом і передачею посади командувача операції Об'єднаних сил. До кінця наступного тижня ця заборона має бути знята",-розповіли в прес-службі.

Водночас Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму Facebook повідомив, що це він прийняв таке рішення.

"Мною було прийнято рішення про тимчасову заборону до 10 днів відвідування району проведення операції Об'єднаних сил посадовими особами та парламентарями у зв'язку з процесом прийому-передачі посади командувача операції Об'єднаних сил. Цей процес повинен відбутися в спокійній робочій обстановці для забезпечення безперебійного виконання завдань з оборони держави", - написав Залужний у Facebook.