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Названо причину заборони візитів чиновників в зону ООС 

Автор: Владислав Красінський

В Україні дійсно набула чинності заборона на візит чиновників на Донбас. Він пов'язаний з прийомом і передачею посади командувача Операції об'єднаних сил.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі ООС.

"Заборона на візити чиновників в зону ООС дійсно є, але вона має тимчасовий характер. Це пов'язано з прийомом і передачею посади командувача операції Об'єднаних сил. До кінця наступного тижня ця заборона має бути знята",-розповіли в прес-службі.

Водночас Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму Facebook повідомив, що це він прийняв таке рішення.

"Мною було прийнято рішення про тимчасову заборону до 10 днів відвідування району проведення операції Об'єднаних сил посадовими особами та парламентарями у зв'язку з процесом прийому-передачі посади командувача операції Об'єднаних сил. Цей процес повинен відбутися в спокійній робочій обстановці для забезпечення безперебійного виконання завдань з оборони держави", - написав Залужний у Facebook.

Раніше стало відомо, що голова Верховної ради України Дмитро Разумков скасував поїздку в зону проведення операції об'єднаних сил, заплановану на 3 серпня через заборону.

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