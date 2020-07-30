Названа причина всплеска случаев COVID-19 в Киеве

Фото: скорая (Виталий Носач, РБК-Украина)

Массовые случаи инфицирования в общежитиях будут наблюдаться и далее

Ухудшение эпидемиологической ситуации в Киеве связано со вспышкой коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации КПИ. В дальнейшем прирост заболеваемости ожидается среди населения моложе 35 лет.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Прирост +199 (заболеваний коронавирусом - ред.) сегодня связан с общежитием (вспышка коронавируса в общежитии НУ "КПИ" - ред.) и с тщательным обследованием всех контактных лиц", - сообщил Рубан.

Он добавил, что в дальнейшем стоит ожидать всплески заболеваний среди этой категории населения.

"Это общежития, офисы, организации, которые не придерживаются правил карантина в закрытых помещениях, потому что там риск передачи возбудителя - выше", - объяснил он.

По его словам, увеличение случаев заболеваемости COVID-19 в Киеве связано исключительно с заболеванием молодежи от 18 до 35 лет - студентов.

"Мы эту тенденцию наблюдаем уже вторую неделю из-за нарушения режима среди этой категории населения", - отметил Рубан.

Напомним, в Киеве за сутки заразились коронавирусом 199 человек, что является новым антирекордом города.

Как сообщало РБК-УКраина, в Киеве подтвердили коронавирус еще у 81 курсанта столичного Института специальной связи и защиты информации Национального технического университета "Киевский политехнический институт", где ранее была выявлена вспышка COVID-19.

Всего в общежитии КПИ заболели 133 курсанта.