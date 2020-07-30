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Названа причина сплеску випадків COVID-19 у Києві

Київ, Четвер 30 липня 2020 10:17
Названа причина сплеску випадків COVID-19 у Києві
Фото: швидка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Масові випадки інфікування в гуртожитках будуть спостерігатися і надалі

Погіршення епідеміологічної ситуації в Києві пов'язано зі спалахом коронавірусу в гуртожитку Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації КПІ. Надалі приріст захворюваності очікується серед населення віком до 35 років.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

"Приріст +199 (захворювань коронавірусом - ред.) сьогодні пов'язаний з гуртожитком (спалах коронавірусу в гуртожитку НУ "КПІ" - ред.) і з ретельним обстеженням всіх контактних осіб", - повідомив Рубан.

Він додав, що надалі варто очікувати сплески захворювань серед цієї категорії населення.

"Це гуртожитки, офіси, організації, які не дотримуються правил карантину в закритих приміщеннях, тому що там ризик передачі збудника - вище", - пояснив він.

За його словами, збільшення випадків захворюваності COVID-19 у Києві пов'язано виключно із захворюванням молоді від 18 до 35 років - студентів.

"Ми цю тенденцію спостерігаємо вже другий тиждень через порушення режиму серед цієї категорії населення", - зазначив Рубан.

Нагадаємо, Києві за добу заразилися коронавірусом 199 осіб, що є новим антирекордом міста.

Як повідомляло РБК-Україна, в Києві підтвердили коронавірус ще у 81 курсанта столичного Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут", де раніше було виявлено спалах COVID-19.

Все у гуртожитку КПІ захворіли 133 курсанти.

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