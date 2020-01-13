Названа причина прорыва трубы возле Ocean Plaza

Причиной прорыва трубы, который произошел вечером 13 января в Киеве возле Ocean Plaza, стала физическая изношенность сети. Об этом во время брифинга сообщил замглавы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, передает корреспондент РБК-Украина.

Он добавил, что тепломагистраль в этом районе столицы строилась еще в 1987 году, хотя аварийным его не считали.

"У входа в "Ашан" стекала вода. Сейчас изучается соответствие строительства, соответствие охранным зонам тепловых сетей...Прорыв был один - на проезжей части, а потом вода просто стекала по склону. Эта магистраль строилась в 1987 году, уже нуждалась в замене", - сказал Пантелеев.

Однако добавил, что несмотря на изношенность эта магистраль аварийным не считалось, поскольку прошла испытания в летний период.

"Предварительно, физическая изношенность трубы стала причиной повреждения", - заявил Пантелеев.

Напомним, как уточнили в "Киевтеплоэнерго" и Киевской городской государственной администрации, в результате прорыва трубы в больницы столицы доставили 9 пострадавших с ожогами.