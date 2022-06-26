Названа причина повторных взрывов в Киеве после ракетного удара

Взрывы, которые слышали жители Киева после утреннего ракетного удара, были работой противовоздушной обороны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника в эфире телемарафона.

"Больше попаданий не было... Все взрывы, которые слышали после утреннего обстрела, это работа ПВО", - сказал он.

Поворозник также добавил, что на левом берегу города возник бытовой пожар. Он не связан с ракетным обстрелом.