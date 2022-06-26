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Названа причина повторных взрывов в Киеве после ракетного удара

Фото: Николай Поворозник, первый заместитель главы КГГА (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Взрывы, которые слышали жители Киева после утреннего ракетного удара, были работой противовоздушной обороны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника в эфире телемарафона.

"Больше попаданий не было... Все взрывы, которые слышали после утреннего обстрела, это работа ПВО", - сказал он.

Поворозник также добавил, что на левом берегу города возник бытовой пожар. Он не связан с ракетным обстрелом.

Напомним, утром 26 июня ракета оккупантов попала в многоэтажку в Шевченковском районе Киева и детский сад.

Сейчас известно об одном погибшем и шести пострадавших.

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