Названа причина повторных взрывов в Киеве после ракетного удара
Фото: Николай Поворозник, первый заместитель главы КГГА (РБК-Украина)
Взрывы, которые слышали жители Киева после утреннего ракетного удара, были работой противовоздушной обороны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника в эфире телемарафона.
"Больше попаданий не было... Все взрывы, которые слышали после утреннего обстрела, это работа ПВО", - сказал он.
Поворозник также добавил, что на левом берегу города возник бытовой пожар. Он не связан с ракетным обстрелом.
Напомним, утром 26 июня ракета оккупантов попала в многоэтажку в Шевченковском районе Киева и детский сад.
Сейчас известно об одном погибшем и шести пострадавших.
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