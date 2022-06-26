Названо причину повторних вибухів у Києві після ракетного удару

Вибухи, які чули мешканці Києва після ранкового ракетного удару, були роботою протиповітряної оборони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника в ефірі телемарафону.

"Більше влучань не було... Всі вибухи, які чули після ранкового обстрілу, це робота ППО", - сказав він.

Поворозник також додав, що на лівому березі міста виникла побутова пожежа. Вона не пов'язана з ракетним обстрілом.