Названо причину повторних вибухів у Києві після ракетного удару
Фото: Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА (РБК-Україна)
Вибухи, які чули мешканці Києва після ранкового ракетного удару, були роботою протиповітряної оборони.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника в ефірі телемарафону.
"Більше влучань не було... Всі вибухи, які чули після ранкового обстрілу, це робота ППО", - сказав він.
Поворозник також додав, що на лівому березі міста виникла побутова пожежа. Вона не пов'язана з ракетним обстрілом.
Нагадаємо, вранці 26 червня ракета окупантів влучила у багатоповерхівку у Шевченківському районі Києва і дитячий садок.
Наразі відомо про одного загиблого і шість постражданих.
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