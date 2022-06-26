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Названо причину повторних вибухів у Києві після ракетного удару

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Київ, Неділя 26 червня 2022 16:34
Названо причину повторних вибухів у Києві після ракетного удару Фото: Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Вибухи, які чули мешканці Києва після ранкового ракетного удару, були роботою протиповітряної оборони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника в ефірі телемарафону.

"Більше влучань не було... Всі вибухи, які чули після ранкового обстрілу, це робота ППО", - сказав він.

Поворозник також додав, що на лівому березі міста виникла побутова пожежа. Вона не пов'язана з ракетним обстрілом.

Нагадаємо, вранці 26 червня ракета окупантів влучила у багатоповерхівку у Шевченківському районі Києва і дитячий садок.

Наразі відомо про одного загиблого і шість постражданих.

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