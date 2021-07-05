UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Названа причина обвала путепровода в Киеве

Автор: Сергей Пышкин

Обвал части путепровода на Берестейской в Киеве произошел в результате недавней аварии. Реконструкция сооружения начнется в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевавтодормост".

В результате обследования путепровода, выяснилось, что обвал защитного слоя бетона и перил вызван чрезмерной нагрузкой во время удара 1 июля, когда в сооружение врезался грузовик.

Пресс-служба отмечает, что именно авария повлекла деструкцию бетона в самых слабых местах сооружения. Несмотря на все, в 2020 году, путепровод был признан "ограниченно работоспособным".

"В дальнейшем предусмотрена масштабная реконструкция сооружения с заменой пролетного строения", - пишет пресс-служба.

Фото: Обвал части путепровода на Берестейской (КП "Киевавтодормост")

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевреконструкцияавария