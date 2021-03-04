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Названа причина массовой гибели краснокнижных птиц в "Аскании-Новой"

Автор: Дмитрий Левицкий

Госпродпотребслужба установила причину массовой гибели краснокнижных птиц в заповеднике "Аскания-Нова", которая произошла 23 февраля. В образцах, отобранных у погибших птиц, нашли следы яда бродифакум.

Об этом сообщила пресс-служба Госпотребслужбы.

Этот яд используют для борьбы с грызунами. Концентрация бродифакума в образцах была значительной для разных видов птиц, что может указывать на возможность их смертельного отравления.

"Кроме птиц, специалисты также исследовали образцы воды, кормовой смеси и зерна, отобранного на полях вблизи заповедника. Содержание бродифакума обнаружено в образцах зерна, отобранных на полях вблизи территории заповедника. В пробах воды и кормовой смеси бродифакум не выявлен", - добавили в службе.

Неустановленной остается причина отравления 218 серых журавлей на территории заповедника "Аскания-Нова" в январе 2021 года. Исследование этого случая еще продолжается.

"Эпизоотическое расследование случаев гибели птиц в заповеднике находится на контроле главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой. Она отмечает, что такие ситуации недопустимы, и виновные должны быть строго наказаны", - заявили в службе.

Напомним, в феврале в заповеднике "Аскания-Нова" обнаружили более 150 мертвых птиц нескольких видов, среди них около 30 краснокнижных огарей.

До этого в "Аскании-Новой" погибли десятки серых журавлей. Тогда полиция возбудила по этому факту уголовное дело.

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Новости Украины заповедникигибельптицы
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