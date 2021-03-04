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Названа причина масової загибелі червонокнижних птахів в "Асканії-Новій"

Автор: Дмитро Левицький

Держпродспоживслужба встановила причину масової загибелі червонокнижних птахів у заповіднику "Асканія-Нова", яка сталася 23 лютого. У зразках, відібраних у загиблих птахів, знайшли сліди отрути бродіфакум.

Про це повідомила прес-служба Держспоживслужби.

Цю отруту використовують для боротьби з гризунами. Концентрація бродіфакуму у зразках була значною для різних видів птахів, що може вказувати на можливість їх смертельного отруєння.

"Крім птахів, фахівці також дослідили зразки води, кормової суміші та зерна, відібраного на полях поблизу заповідника. Вміст бродіфакуму виявлено у зразках зерна, відібраних на полях поблизу території заповіднику. У пробах води та кормової суміші бродіфакуму не виявлено", - додали в службі.

Невстановленою залишається причина отруєння 218 сірих журавлів на території заповідника "Асканія-Нова" у січні 2021 року. Дослідження цього випадку ще триває.

"Епізоотичне розслідування випадків загибелі птахів в заповіднику перебуває на контролі голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької. Вона наголошує, що такі ситуації є неприпустимими і винні мають бути суворо покарані", - заявили у службі.

Нагадаємо, у лютому в заповіднику "Асканія-Нова" виявили понад 150 мертвих птахів кількох видів, серед них близько 30 червонокнижних огарів.

До цього в "Асканії-Нової" загинули десятки сірих журавлів. Тоді поліція порушила за цим фактом кримінальну справу.

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