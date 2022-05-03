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Названа причина массового отключения интернета в Херсонской области, - Reuters

Херсонская ОГА (Фото: glavred.info)
Автор: Константин Широкун

В период массового отключения интернета на оккупированной части Херсонской области Россия перенаправила интернет-трафик с украинской на российскую инфраструктуру связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Этот шаг направлен на усиление контроля Москвы над регионом. Лондонская компания NetBlocks заявила, что отследила почти полное отключение интернета в Херсонской области в субботу, которое затронуло различных украинских провайдеров. Соединение было восстановлено через несколько часов, но различные метрики показывали, что трафик теперь идет через Россию.

"Подключение к сети было направлено через российский интернет, а не через украинскую телекоммуникационную инфраструктуру, и, следовательно, теперь, вероятно, подлежит российскому интернет-регулированию, наблюдению и цензуре", — отмечают специалисты NetBlocks.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Херсон