Названа причина массового отключения интернета в Херсонской области, - Reuters

В период массового отключения интернета на оккупированной части Херсонской области Россия перенаправила интернет-трафик с украинской на российскую инфраструктуру связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Этот шаг направлен на усиление контроля Москвы над регионом. Лондонская компания NetBlocks заявила, что отследила почти полное отключение интернета в Херсонской области в субботу, которое затронуло различных украинских провайдеров. Соединение было восстановлено через несколько часов, но различные метрики показывали, что трафик теперь идет через Россию.

"Подключение к сети было направлено через российский интернет, а не через украинскую телекоммуникационную инфраструктуру, и, следовательно, теперь, вероятно, подлежит российскому интернет-регулированию, наблюдению и цензуре", — отмечают специалисты NetBlocks.