Названа причина масового відключення інтернету в Херсонській області, - Reuters

У період масового відключення інтернету на окупованій частині Херсонської області Росія перенаправила інтернет-трафік з української на російську інфраструктуру зв'язку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Цей крок спрямований на посилення контролю Москви над регіоном. Лондонська компанія NetBlocks заявила, що відстежила майже повне відключення інтернету в Херсонській області в суботу, яке торкнулося різних українських провайдерів. З'єднання було відновлено через кілька годин, але різні метрики показували, що трафік тепер йде через Росію.
"Підключення до мережі було направлено через російський Інтернет, а не через українську телекомунікаційну інфраструктуру, і, отже, тепер, ймовірно, підлягає російському інтернет-регулюванню, спостереженню і цензурі", — відзначають фахівці NetBlocks.
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