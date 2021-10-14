ru ua
Чт, 14 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Названа причина госпіталізації президента Чехії

Новость на русском →
Чехія, Четвер 14 жовтня 2021 00:40
Названа причина госпіталізації президента Чехії Фото: президент Чехії Мілош Земан (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Чехії Мілош Земан страждає печінковою енцефалопатією. Його помістили в Центральний військовий госпіталь у Празі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Denik N.

Портал поінформував про поставлений главі держави діагноз з посиланням на три поінформовані джерела з оточення президента, державної адміністрації та медичної сфери.

Дана хвороба робить негативний вплив на діяльність головного мозку, тому, згідно з виданням, принципово обмежує Земана у виконанні обов'язків глави держави.

Тим часом Празький град і Центральний військовий госпіталь в Празі не повідомляють про діагноз Земана. Гастроентеролог Мирослав Заворал, лікуючий лікар президента і директор госпіталю, сказав журналістам, що на це не отримано згоду пацієнта.

РБК-Україна повідомляло про те, що стан Мілоша Земана стабілізувався, однак йому доведеться перебувати в лікарні протягом декількох тижнів.

Також, РБК-Україна писало, що сенат розглядає можливість передачі повноважень президент Чехії через його перебування в реанімації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мілош Земан
NEWS
В Україні хочуть рекомендувати бустерну COVID-вакцинацію. Для кого: відповідь МОЗ
В Україні хочуть рекомендувати бустерну COVID-вакцинацію. Для кого: відповідь МОЗ
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України