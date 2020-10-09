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Названа причина гибели трех военных в Житомирской области

Автор: Андрей Козловский

В Житомирской области нашли мертвыми трех военнослужащих. Предварительно установлено, что они погибли от отравления угарным газом.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, погибших военных нашли в съемной квартире в селе Новоивницкое Андрушевского района, где был неисправный газовый прибор. Указано, что признаков пожара не было. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Напомним, во Львове в квартире одного из домов вследствие отравления угарным газом двое людей погибли и еще двоих госпитализировали.

Также ранее РБК-Украина писало, что в Одесской области в селе Латовка Беляевского района два человека погибли из-за отравления природным газом и еще двое госпитализированы.

Кроме того, в селе Малушка (Ровненская область) в жилом доме в результате неисправности газового котла с признаками отравления угарным газом, в состоянии средней тяжести госпитализирована многодетная семья, среди которых 10 детей.

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