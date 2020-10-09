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Названо причину загибелі трьох військових у Житомирській області

Автор: Андрій Козловський

У Житомирській області знайшли мертвими трьох військовослужбовців. Попередньо встановлено, що вони загинули від отруєння чадним газом.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, загиблих військових знайшли в орендованій квартирі у селі Новоівницьке Андрушівського району, де був несправний газовий прилад. Вказано, що ознак пожежі не було. Підрозділи ДСНС не залучалися.

Нагадаємо, у Львові у квартирі одного з будинків внаслідок отруєння чадним газом двоє людей померли та ще двох госпіталізували.

Також раніше РБК-Україна писало, що в Одеській області у селі Латівка Біляївського району 2 особи загинули через отруєння природним газом та ще 2 госпіталізовано.

Крім того, в селі Малушка (Рівненська область) в житловому будинку в результаті несправності газового котла з ознаками отруєння чадним газом, в стані середньої тяжкості госпіталізована багатодітна сім'я, серед яких 10 дітей.

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