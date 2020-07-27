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Названа причина гибели коммунальщиков Харькове

Харьков, Понедельник 27 июля 2020 17:15
Названа причина гибели коммунальщиков Харькове
Фото: люди погибли в ходе ремонтных работ (hk.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

По данным полиции, работники были без средств защиты и отравились аммиаком

По предварительным данным, четверо коммунальщиков в Харькове погибли в результате отравления аммиаком. Трагедия произошла в ходе ремонтных работа на очистных сооружениях.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Сообщается, что трое мужчин и одна женщина отравились аммиаком во время проведения ремонтных работ в колодце. Инцидент произошел на территории иловых полей очистных сооружений Харькова. Один из работников потерял сознание и упал в колодец, ему пытались помочь трое других сотрудников коммунального предприятия.

"В результате происшествия четыре человека погибли на месте происшествия от отравления аммиаком. Предварительно, работники были без средств индивидуальной защиты", - добавили в полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сообщалось о ДТП в Харькове с участием сразу 5 автомобилей; в результате масштабной аварии были пострадавшие.

До этого в Харькове разоблачили преступную группировку, участники которой вымогали крупные суммы у бизнесменов и угрожали им физической расправой.

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