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Названа причина загибелі комунальників у Харкові

Харків, Понеділок 27 липня 2020 17:15
Названа причина загибелі комунальників у Харкові
Фото: люди загинули в ході ремонтних робіт (hk.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

За даними поліції, працівники були без засобів захисту і отруїлися аміаком

За попередніми даними, четверо комунальників у Харкові загинули в результаті отруєння аміаком. Трагедія сталася в ході ремонтних робота на очисних спорудах.

Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

Повідомляється, що троє чоловіків і одна жінка отруїлися аміаком під час проведення ремонтних робіт у колодязі. Інцидент стався на території мулових полів очисних споруд Харкова. Один з працівників втратив свідомість і впав в колодязь, йому намагалися допомогти троє інших співробітників комунального підприємства.

"В результаті інциденту чотири особи загинули на місці події від отруєння аміаком. Попередньо, працівники були без засобів індивідуального захисту", - додали в поліції.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про ДТП в Харкові за участю одразу 5 автомобілів; в результаті масштабної аварії були постраждалі.

До цього в Харкові викрили злочинне угруповання, учасники якого вимагали великі суми у бізнесменів і погрожували їм фізичною розправою.

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