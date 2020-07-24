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В Харькове разоблачили банду вымогателей, действовавших под видом сотрудников СБУ

Харьков, Пятница 24 июля 2020 10:40
В Харькове разоблачили банду вымогателей, действовавших под видом сотрудников СБУ
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сейчас СБУ проверяет возможную причастность фигурантов к совершению других преступлений

В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку, участники которой угрожали бизнесменам физической расправой в случае неуплаты им указанных сумм. В частности, они требовали 1,6 миллиона гривен и 40 тысяч евро от представителя местного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, деньги "выбивали" участники межрегиональной банды, которую организовал житель областного центра. Фигуранты действовали под видом якобы сотрудников СБУ. Указанные суммы потерпевший должен был перевести на банковский счет одному из злоумышленников.

Также известно, что правоохранители провели в Харькове и Киеве 5 обысков по месту работы и проживания злоумышленников.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения организатору и двум участникам группировки, которые являются представителями криминальных кругов столицы, о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время СБУ проверяет возможную причастность фигурантов к совершению других преступлений.

Напомним, в Одессе Служба безопасности разоблачила организованную группировку "Лоту Гули", во время попытки похищения человека.

Кроме того, пятерых подозреваемых в похищении бизнесмена Сергея Ткаченко взяли под стражу без права внесения залога.

Также ранее сообщалось, что в Днепре СБУ задержала банду, участники которой причастны к совершению 18 террористических актов.

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