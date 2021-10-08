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Названа предварительная причина смерти Полякова в Киеве

Автор: Анастасия Рокитна

Правоохранители назвали предварительную причину смерти народного депутата Антона Полякова. Его смерть наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу городской прокуратуры Киева.

Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований.

"По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Киеве нашли мертвым нардепа Антона Полякова.

РБК-Украина узнало подробности смерти политика.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что автомобиль такси, на котором ехал Поляков, изъяли, водителя допрашивают.

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Киев