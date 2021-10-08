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Названо попередню причину смерті Полякова в Києві

Автор: Анастасія Рокитна

Правоохоронці назвали попередню причину смерті народного депутата Антона Полякова. Його смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу міської прокуратури Києва.

Слідство наразі очікує результати інших судово-медичних досліджень.

"За результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця", - повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, в Києві знайшли мертвим нардепа Антона Полякова.

РБК-Україна дізналося подробиці смерті політика.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що автомобіль таксі, на якому їхав Поляков, вилучили, водія допитують.

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Київ