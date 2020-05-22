Названа предварительная причина расстрела в Житомирской области

Полиция считает употребление алкоголя предварительной причиной массового расстрела в Житомирской области. Сейчас допрашиваются задержанный и выживший доброволец АТО.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила руководитель пресс-службы полиции Житомирской области Алла Ващенко.

По ее словам, на пруду отдыхали девять человек - арендатор с друзьями-добровольцами АТО.

"Восемь мужчин приехали на водоем и отдыхали… В течение дня они рыбачили, общались. Этот пруд был зарыблен и находится в аренде у мужчины, который подозревается в убийстве. Вечером, к ним присоединился арендатор пруда, погибли на месте происшествия семь человек", - отметила Ващенко.

Она подчеркнула, что в настоящее время допрашиваются подозреваемый, а также мужчина, которому удалось спастись.

По ее словам, в настоящее время допрашивается два человека.

"Мы сопоставляем их показания, чтобы понять причину конфликта. Но мы уже понимаем, что конфликт возник после употребления алкоголя. В настоящее время проводятся следственные действия. Мы видим, что есть бутылки оставленные, ужин. А относительно всех других действий еще продолжается осмотр места события", - добавила она.

Напомним, массовый расстрел произошел ночью в районе села Новоселица Попельнянского района. По данным следствия, владелец пруда на почве неприязненных отношений расстрелял своих гостей из гладкоствольного охотничьего ружья. В том числе были убиты спящие люди.

По данному факту полиция открыла уголовное дело с квалификацией "умышленное убийство двух и более лиц". Подозреваемый задержан, охотничье ружье изъято. Также стало известно, что жертвы были добровольцами АТО, причем некоторые из них были действующими военнослужащими.