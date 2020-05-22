Названо попередню причину розстрілу в Житомирській області

Поліція вважає вживання алкоголю попередньою причиною масового розстрілу в Житомирській області. Зараз допитуються затриманий і доброволець АТО, що вижив.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила керівник прес-служби поліції Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, на ставку відпочивали дев'ять чоловік - орендар з друзями-добровольцями АТО.

"Вісім чоловіків приїхали на водойму і відпочивали ... Протягом дня вони рибалили, спілкувалися. Цей ставок був зарибнений і знаходиться в оренді у чоловіка, який підозрюється у вбивстві. Увечері, до них приєднався орендар ставка, загинули на місці події семеро людей", - зазначила Ващенко.

Вона підкреслила, що в даний час допитуються підозрюваний, а також чоловік, якому вдалося врятуватися.

За її словами, в даний час допитують двох людей.

"Ми зіставляємо їх показання, щоб зрозуміти причину конфлікту. Але ми вже розуміємо, що конфлікт виник після вживання алкоголю. В даний час проводяться слідчі дії. Ми бачимо, що є пляшки залишені, вечеря. А щодо всіх інших дій ще триває огляд місця події ", - додала вона.

Нагадаємо, масовий розстріл стався вночі в районі села Новоселиця Попільнянського району. За даними слідства, власник ставка на ґрунті неприязних відносин розстріляв своїх гостей з гладкоствольної мисливської рушниці. У тому числі були вбиті сплячі люди.

За даним фактом поліція відкрила кримінальну справу з кваліфікацією "умисне вбивство двох і більше осіб". Підозрюваного затримано, мисливську рушницю вилучено. Також стало відомо, що жертви були добровольцями АТО, причому деякі з них були діючими військовослужбовцями.