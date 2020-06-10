Названа предварительная причина обвала дома в Одессе

Заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских считает, что предварительной причиной обвала дома в Одессе стала самовольная реконструкция в квартире. Будет заказана экспертиза, которая определит причину обрушения.

Об этом сказала Мостовских в своем видеообращении.

"В феврале к нам обращались жильцы, сообщившие, что у них появились трещины на первом этаже. ЖКС обращался в управление охраны культурного наследия с просьбой обследовать дом и принять меры", - рассказала она.

Также издание "Думская" написало, что специалисты-архитекторы, оценивающие состояние здания, назвали еще одну возможную причину обвала. Это могла быть утечка воды, произошедшая в пустующей квартире, и нарушения, допущенные при ремонте жилых помещений.

Напомним, в Одессе из-за обрушения четырехэтажного жилого дома было повреждено газовую трубу.

РБК-Украина писало, что в Одессе на Французском бульваре обрушился четырехэтажный жилой дом.