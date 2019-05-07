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Названа основна версія аварії літака в Шереметьєво

Новини » Надзвичайні події    07.05.2019 - 04:25
Названа основна версія аварії літака в Шереметьєво
Фото: авария самолета в Шереметьево (web screenshot)

Домінуючою версією катастрофи SSJ-100 є помилка пілотів

Основною версією катастрофи літака "Аерофлоту" в московському аеропорту Шереметьєво названа помилка пілотів. Як інформує РБК-Україна, про це пишуть російські ЗМІ, посилаючись на близькі до розслідування аварії джерела.

Відзначається, що "Чорні скриньки" SSJ-100 поки не розшифровані, однак попередньо встановлено, що екіпаж здійснив кілька помилок. Наприклад, при посадці швидкість зниження виявилася занадто високою, внаслідок чого занадто жорстким виявився дотик до злітно-посадкової смуги.

Також вина покладається і на працівників наземних служб, які могли швидше відреагувати на те, що трапилося. Ще однією помилкою називають те, що льотчики не змогли стабілізувати літак в посадковому положенні. Замість цього вони весь час намагалися притиснути ніс літака до землі, що призводило до нових "відскоків".

В результаті таких стрибків у злітно-посадковій смузі пасажири, що знаходились в задній частині літака, отримали травми. Так, пожежники прибули на місце події набагато пізніше, ніж почалася сам пожежа і порятунок пасажирів з борту лайнера. Можливе пояснення - той факт, що сама команда "Тривога" була дана із запізненням.

Крім того, через поштовхи у них не було шансів самостійно вибратися з палаючого лайнера.

Повідомляється, що пожежа виявився дуже сильним і після попадання блискавки, через що літак сідав з невитраченим запасом пального.

Нагадаємо, в аварії пасажирського літака в Шереметьєво постраждала громадянка України. На даний момент їй надають необхідну медичну допомогу.

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