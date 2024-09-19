Названа найкраща школа Києва: свіжий рейтинг

Майбутні абітурієнти здавали НМТ в умовах воєнного стану. Декілька разів процес переривала повітряна тривога.

Як зазначає портал, зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року зі статистикою попередніх років не є доцільним.

Повідомляється, що київські заклади середньої освіти в таблиці були ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи або ліцею, коледжу.

Так, "Міжнародний ліцей Глобус" став найкращим у рейтингу.

Перша двадцятка столичних закладів середньої освіти виглядає наступним чином:

Приватна організація (установа, заклад) "Заклад ЗСО "Міжнародний ліцей Глобус", Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну, ТОВ "Центр освіти "Оптіма", Русанівський ліцей Дніпровського р-ну, Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", Ліцей "Престиж", Ліцей "Інтелект", Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка, Ліцей "Домінанта" Дніпровського р-ну, Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну, ТОВ "Новопечерська школа-ліцей І-ІІІ рівнів", Гімназія №178 Солом’янського р-ну, Ліцей №142, Ліцей "Наукова зміна", Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" Печерського р-ну, Приватний ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. "Ліцей "Екологія і Культура", Гімназія "Академія", Ліцей «Фінансовий» Подільського р-ну, Технічний ліцей Дніпровського р-ну, Ліцей №155 Шевченківського р-ну.

Що таке НМТ

Це формат вступних іспитів, запроваджений в Україні у 2022 році замість зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) через повномасштабне вторгнення РФ. Він складається з трьох блоків завдань: українська мова, математика та предмет за вибором абітурієнта (історія України, біологія, хімія, фізика або іноземна мова).

Тест проходить у форматі комп'ютерного тестування, що дозволяє швидше оцінити результати та уникнути логістичних труднощів. НМТ став тимчасовою заміною для вступу у вищі навчальні заклади в умовах воєнного стану.