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Названа найкраща школа Києва: свіжий рейтинг

Фото: школа (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Портал Osvita.ua оприлюднив рейтинг столичних закладів загальної середньої освіти. У нього потрапили школи, ліцеї та коледжі за результатами найвищих місць в рейтингу шкіл України за підсумками складання НМТ у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Osvita.ua.

Майбутні абітурієнти здавали НМТ в умовах воєнного стану. Декілька разів процес переривала повітряна тривога.

Як зазначає портал, зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року зі статистикою попередніх років не є доцільним. 

Повідомляється, що київські заклади середньої освіти в таблиці були ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи або ліцею, коледжу.

Так, "Міжнародний ліцей Глобус" став найкращим у рейтингу.

Перша двадцятка столичних закладів середньої освіти виглядає наступним чином:

  1. Приватна організація (установа, заклад) "Заклад ЗСО "Міжнародний ліцей Глобус",
  2. Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну,
  3. ТОВ "Центр освіти "Оптіма",
  4. Русанівський ліцей Дніпровського р-ну,
  5. Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут",
  6. Ліцей "Престиж",
  7. Ліцей "Інтелект",
  8. Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка,
  9. Ліцей "Домінанта" Дніпровського р-ну,
  10. Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну,
  11. ТОВ "Новопечерська школа-ліцей І-ІІІ рівнів",
  12. Гімназія №178 Солом’янського р-ну,
  13. Ліцей №142,
  14. Ліцей "Наукова зміна",
  15. Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" Печерського р-ну,
  16. Приватний ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. "Ліцей "Екологія і Культура",
  17. Гімназія "Академія",
  18. Ліцей «Фінансовий» Подільського р-ну,
  19. Технічний ліцей Дніпровського р-ну,
  20. Ліцей №155 Шевченківського р-ну.

Що таке НМТ

Це формат вступних іспитів, запроваджений в Україні у 2022 році замість зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) через повномасштабне вторгнення РФ. Він складається з трьох блоків завдань: українська мова, математика та предмет за вибором абітурієнта (історія України, біологія, хімія, фізика або іноземна мова).

Тест проходить у форматі комп'ютерного тестування, що дозволяє швидше оцінити результати та уникнути логістичних труднощів. НМТ став тимчасовою заміною для вступу у вищі навчальні заклади в умовах воєнного стану.

Чи став НМТ у цьому році складніше - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Раніше ми повідомляли який предмет в рамках НМТ майбутні абітурієнти здали на найвищі бали.

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