Названа найкраща школа Києва: свіжий рейтинг

Портал Osvita.ua оприлюднив рейтинг столичних закладів загальної середньої освіти. У нього потрапили школи, ліцеї та коледжі за результатами найвищих місць в рейтингу шкіл України за підсумками складання НМТ у 2024 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Osvita.ua.
Майбутні абітурієнти здавали НМТ в умовах воєнного стану. Декілька разів процес переривала повітряна тривога.
Як зазначає портал, зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року зі статистикою попередніх років не є доцільним.
Повідомляється, що київські заклади середньої освіти в таблиці були ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи або ліцею, коледжу.
Так, "Міжнародний ліцей Глобус" став найкращим у рейтингу.
Перша двадцятка столичних закладів середньої освіти виглядає наступним чином:
Це формат вступних іспитів, запроваджений в Україні у 2022 році замість зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) через повномасштабне вторгнення РФ. Він складається з трьох блоків завдань: українська мова, математика та предмет за вибором абітурієнта (історія України, біологія, хімія, фізика або іноземна мова).
Тест проходить у форматі комп'ютерного тестування, що дозволяє швидше оцінити результати та уникнути логістичних труднощів. НМТ став тимчасовою заміною для вступу у вищі навчальні заклади в умовах воєнного стану.
Чи став НМТ у цьому році складніше - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
Раніше ми повідомляли який предмет в рамках НМТ майбутні абітурієнти здали на найвищі бали.
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