Названа лучшая школа Киева: свежий рейтинг

Будущие абитуриенты сдавали НМТ в условиях военного положения. Несколько раз процесс прерывала воздушная тревога.

Как отмечает портал, ввиду формата теста и условий проведения НМТ, сравнивать рейтинг 2024 года со статистикой предыдущих лет не целесообразно.

Сообщается, что киевские учреждения среднего образования в таблице были ранжированы по рейтинговому баллу, рассчитанному на основании среднего значения баллов НМТ по всем предметам и с учетом общего количества сданных тестов выпускниками каждой школы или лицея, колледжа.

Так, "Международный лицей Глобус" стал лучшим в рейтинге.

Первая двадцатка столичных учреждений среднего образования выглядит следующим образом:

Частная организация (учреждение, заведение) "Заведение ЗСО "Международный лицей Глобус", Технический лицей Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт" Соломенского р-на, ООО "Центр образования "Оптима", Русановский лицей Днепровского р-на, Политехнический лицей Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт", Лицей "Престиж", Лицей "Интеллект", Украинский физико-математический лицей Киевского национального университета имени Т.Шевченко, Лицей "Доминанта" Днепровского р-на, Естественно-научный лицей №145 Печерского р-на, ООО "Новопечерская школа-лицей I-III уровней", Гимназия №178 Соломенского р-на, Лицей №142, Лицей "Научная смена", Киево-Печерский лицей №171 "Лидер" Печерского р-на, Частный ОУЗ ІІ-ІІІ ст. "Лицей "Экология и Культура", Гимназия "Академия", Лицей «Финансовый» Подольского р-на, Технический лицей Днепровского р-на, Лицей №155 Шевченковского р-на.

Что такое НМТ

Это формат вступительных экзаменов, введенный в Украине в 2022 году вместо внешнего независимого оценивания (ВНО) через полномасштабное вторжение РФ. Он состоит из трех блоков задач: украинский язык, математика и предмет выбора абитуриента (история Украины, биология, химия, физика или иностранный язык).

Тест проходит в формате компьютерного тестирования, что позволяет быстрее оценить результаты и избежать логистических проблем. НМТ стал временной заменой для поступления в высшие учебные заведения в условиях военного положения.