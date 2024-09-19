Названа лучшая школа Киева: свежий рейтинг

Портал Osvita.ua обнародовал рейтинг столичных заведений общего среднего образования. В него попали школы, лицеи и колледжи по результатам самых высоких мест в рейтинге школ Украины по итогам составления НМТ в 2024 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Osvita.ua .
Будущие абитуриенты сдавали НМТ в условиях военного положения. Несколько раз процесс прерывала воздушная тревога.
Как отмечает портал, ввиду формата теста и условий проведения НМТ, сравнивать рейтинг 2024 года со статистикой предыдущих лет не целесообразно.
Сообщается, что киевские учреждения среднего образования в таблице были ранжированы по рейтинговому баллу, рассчитанному на основании среднего значения баллов НМТ по всем предметам и с учетом общего количества сданных тестов выпускниками каждой школы или лицея, колледжа.
Так, "Международный лицей Глобус" стал лучшим в рейтинге.
Первая двадцатка столичных учреждений среднего образования выглядит следующим образом:
Это формат вступительных экзаменов, введенный в Украине в 2022 году вместо внешнего независимого оценивания (ВНО) через полномасштабное вторжение РФ. Он состоит из трех блоков задач: украинский язык, математика и предмет выбора абитуриента (история Украины, биология, химия, физика или иностранный язык).
Тест проходит в формате компьютерного тестирования, что позволяет быстрее оценить результаты и избежать логистических проблем. НМТ стал временной заменой для поступления в высшие учебные заведения в условиях военного положения.
Стал ли НМТ в этом году сложнее – узнайте в материале РБК-Украина.
Ранее мы сообщали какой предмет в рамках НМТ будущие абитуриенты сдали на самые высокие баллы.
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