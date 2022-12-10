Названа кількість українських полонених, яких окупанти утримують в Оленівці

"Нас вкотре туди не допускають. Судячи з усього, ми отримаємо доступ до Оленівки тільки після того, як наші ЗСУ звільнять Оленівку...За нашою інформацією, на даний час там залишилося 150 громадян України. Це не тільки військові", - розповів Лубінець.

Зазначимо, нещодавно Україна повернула з російського полону 60 військових, серед них були ті, яких утримували в колонії в Оленівці.

Нагадаємо, що влітку росіяни влаштували теракт на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці, де утримувалися українські військовополонені. Внаслідок чого тоді десятки українців загинули.

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