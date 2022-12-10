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Названо количество украинских пленных, которых оккупанты удерживают в Еленовке

Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (facebook.com/dmytro lubinets)
Автор: Мария Кучерявец

Российские захватчики сейчас содержат в колонии оккупированной Еленовке Донецкой области 150 украинцев. Среди них военные и гражданские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца в интервью "Радио Свобода".

"Нас в который раз туда не допускают. Судя по всему, мы получим доступ к Еленевке только после того, как наши ВСУ освободят Еленевку... По нашей информации, в настоящее время там осталось 150 граждан Украины. Это не только военные" , - рассказал Лубинец.

Отметим, что недавно Украина вернула из российского плена 60 военных, среди них были те, которых удерживали в колонии в Еленовке.

Напомним, что летом россияне устроили теракт на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Еленовке, где удерживались украинские военнопленные. В результате чего тогда десятки украинцев погибли.

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ЕленовкаДмитрий Лубинец