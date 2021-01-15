Названа категория украинцев с самой высокой пенсией

По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсионной выплаты 11,1 млн пенсионеров составлял 3,5 тысяч гривен. Бывшие судьи получали в 20 раз больше.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, средние выплаты составляли:

пенсии по возрасту - 8 330 485 человек, средняя пенсия - 3 538,97 гривен,

по инвалидности - 1 426 553 человек, средняя пенсия - 2 679,45 гривен,

в связи с потерей кормильца - 531 849 человек, средняя пенсия - 3 012,50 гривен,

за выслугу лет - 214 304 человек, средняя пенсия - 3 205,53 гривен,

социальные пенсии - 72 843 человек, средняя пенсия - 1 786,06 гривен,

пожизненное денежное содержание судей - 3 538 человек, средняя пенсия - 67 961,39 гривен.

Кроме того, пенсии военнослужащих получали 551 382 человек, средняя пенсия 5 583,21 гривен.

Стоит отметить, что средняя пенсия судей за 2020 год выросла на 48,1% (на 22 087,12 гривен), в то время как средняя пенсия по Украине - на 13,8% (на 424,53 гривен).

Напомним, пенсии свыше 10 тысяч гривен по состоянию на 1 января 2021 года получали 336 985 украинцев. Это составляет 3,0% от общего числа пенсионеров (11 130 954 человек).

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.