Названа категорія українців з найвищою пенсією

Виплати колишнім суддям за рік зросли на 22 тисячі і досягли 68 тисяч гривень
За станом на 1 січня 2021 року середній розмір пенсійної виплати 11,1 млн пенсіонерів становив 3,5 тисяч гривень. Колишні судді отримували у 20 разів більше.
Про це свідчать дані на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними ПФУ, середні виплати становили:
Крім того, пенсії військовослужбовців отримували 551 382 осіб, середня пенсія 5 583,21 гривень.
Варто відзначити, що середня пенсія суддів за 2020 рік виріс на 48,1% (на 22 087,12 гривень), в той час як середня пенсія по Україні - на 13,8% (на 424,53 гривень).
Нагадаємо, пенсії понад 10 тисяч гривень станом на 1 січня 2021 року отримували 336 985 українців. Це складає 3,0% від загального числа пенсіонерів (11 130 954 осіб).
Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.