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Названа категорія українців з найвищою пенсією

Київ, П'ятниця 15 січня 2021 12:34
Названа категорія українців з найвищою пенсією
Фото: гривні (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Виплати колишнім суддям за рік зросли на 22 тисячі і досягли 68 тисяч гривень

За станом на 1 січня 2021 року середній розмір пенсійної виплати 11,1 млн пенсіонерів становив 3,5 тисяч гривень. Колишні судді отримували у 20 разів більше.

Про це свідчать дані на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, середні виплати становили:

  • пенсії за віком - 8 330 485 осіб, середня пенсія - 3 538,97 гривень,
  • по інвалідності - 1 426 553 чоловік, середня пенсія - 2 679,45 гривень,
  • у зв'язку з втратою годувальника - 531 849 осіб, середня пенсія - 3 012,50 гривень,
  • за вислугу років - 214 304 чоловік, середня пенсія - 3 205,53 гривень,
  • соціальні пенсії - 72 843 чоловік, середня пенсія - 1 786,06 гривень,
  • довічне грошове утримання суддів - 3 538 осіб, середня пенсія - 67 961,39 гривень

Крім того, пенсії військовослужбовців отримували 551 382 осіб, середня пенсія 5 583,21 гривень.

Варто відзначити, що середня пенсія суддів за 2020 рік виріс на 48,1% (на 22 087,12 гривень), в той час як середня пенсія по Україні - на 13,8% (на 424,53 гривень).

Названа категорія українців з найвищою пенсією

Нагадаємо, пенсії понад 10 тисяч гривень станом на 1 січня 2021 року отримували 336 985 українців. Це складає 3,0% від загального числа пенсіонерів (11 130 954 осіб).

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.

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