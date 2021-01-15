Названа категорія українців з найвищою пенсією

Фото: гривні (прес-служба НБУ)

Виплати колишнім суддям за рік зросли на 22 тисячі і досягли 68 тисяч гривень

За станом на 1 січня 2021 року середній розмір пенсійної виплати 11,1 млн пенсіонерів становив 3,5 тисяч гривень. Колишні судді отримували у 20 разів більше.

Про це свідчать дані на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, середні виплати становили:

пенсії за віком - 8 330 485 осіб, середня пенсія - 3 538,97 гривень,

по інвалідності - 1 426 553 чоловік, середня пенсія - 2 679,45 гривень,

у зв'язку з втратою годувальника - 531 849 осіб, середня пенсія - 3 012,50 гривень,

за вислугу років - 214 304 чоловік, середня пенсія - 3 205,53 гривень,

соціальні пенсії - 72 843 чоловік, середня пенсія - 1 786,06 гривень,

довічне грошове утримання суддів - 3 538 осіб, середня пенсія - 67 961,39 гривень

Крім того, пенсії військовослужбовців отримували 551 382 осіб, середня пенсія 5 583,21 гривень.

Варто відзначити, що середня пенсія суддів за 2020 рік виріс на 48,1% (на 22 087,12 гривень), в той час як середня пенсія по Україні - на 13,8% (на 424,53 гривень).

Нагадаємо, пенсії понад 10 тисяч гривень станом на 1 січня 2021 року отримували 336 985 українців. Це складає 3,0% від загального числа пенсіонерів (11 130 954 осіб).

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.