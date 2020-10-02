Названа дата зустрічі Тіхановської і Меркель

Фото: Світлана Тіхановська (wikimedia)

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінеться з лідером білоруської опозиції Світланою Тіхановською 6 жовтня. Їх зустріч відбудеться у Берліні.

Про це заявила заступник офіційного представника кабміну ФРН Ульріке Деммер.

Меркель і Тіхановська зустрінуться о 15:00 за київським часом.

"У вівторок, 6 жовтня, канцлер о 15:00 проведе зустріч зі Світланою Тіхановської. У центрі уваги буде ситуація в Білорусі, яка складається після президентських виборів", - сказала вона.

Нагадаємо, Тіхановська хоче Меркель залучити до переговорів про вибори в Білорусі.

У той же час, як вважає Тіхановська, в переговорах про майбутнє Білорусі повинна брати участь і Росія.

До цього Тіхановська провела зустріч з президентом Франції Емманюель Макроном в Литві. За словами політика, Макрон пообіцяв допомогти у вирішенні кризи в Білорусі.