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Названа дата встречи Путина и Лукашенко

Автор: Анастасия Рокитна

Стала известна дата встречи Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина. Они встретятся 9 сентября в Москве.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Лукашенко посетит с рабочим визитом Москву 9 сентября и проведет переговоры с Путиным.

"Я вам могу подтвердить, что, действительно, на 9 сентября намечен рабочий визит президента Лукашенко в Москву. Состоятся переговоры двух президентов, и два президента дадут пресс-конференцию", - сказал представитель Кремля.

Напомним, Александр Лукашенко в первой декаде сентября планирует приехать в Россию.

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Александр ЛукашенкоВладимир Путин