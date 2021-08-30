Лукашенко и Путин проведут очередную встречу: названы сроки

Александр Лукашенко в первой декаде сентября планирует приехать в Россию. Он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Интерфакс ".

По его словам, утром 30 августа Путин позвонил Лукашенко и поздравил его с днем рождения. Кроме того, они обсудили текущие вопросы в рамках подготовки предстоящего визита Лукашенко в Россию.

В поздравительной телеграмме Путина говорится, что "белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России".

Лукашенко после этого телефонного разговора сообщил, что обсуждается его предложение провести в сентябре консультации ОДКБ и ШОС по ситуации вокруг Афганистана.

Лукашенко в первой декаде сентября планирует приехать в Россию с рабочим визитом.