Названа дата следующего саммита Украина-ЕС

Об этом в Telegram сообщила нардеп от "Слуги народа" и глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.

Напомним, на минувшем саммите стороны подписали соглашения на общую сумму 390 млн евро. Среди них три соглашения с Евросоюзом и два - с Европейским инвестиционным банком. Также на саммите президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС готов присоединиться к платформе по деоккупации Крыма.

Отметим, сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину не пригласят на саммит 14 июня. По его словам, такое решение принято потому, что саммит продлится в течение всего одного дня.

"В следующий раз у нас, может быть, будет больше времени. И мы проведем встречи на высоком уровне с партнерами. Но я не хочу спекулировать, когда будут такие встречи, но в этот раз формат с партнерами не предусмотрен", - заявил Столтенберг.