RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Названо дату наступного саміту Україна-ЄС

Автор: РБК-Україна

Наступний саміт Україна-ЄС пройде в жовтні 2021 року. Зустріч на вищому рівні запланована на 12 жовтня.

Про це в Telegram повідомила нардеп від "Слуги народу" і глава української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева.

"На спільному засіданні комітетів євроінтеграції та зовнішньої політики було повідомлено, що наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня 2021 року", - повідомила вона.

Нагадаємо, на минулому саміті сторони підписали угоди на загальну суму 390 млн євро. Серед них три угоди з Євросоюзом і дві - з Європейським інвестиційним банком. Також на саміті президент України Володимир Зеленський заявив, що ЄС готовий приєднатися до платформи з деокупації Криму.

Зазначимо, сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україну не запросять на саміт 14 червня. За його словами, таке рішення прийнято тому, що саміт триватиме протягом всього одного дня.

"Наступного разу у нас, можливо, буде більше часу. І ми проведемо зустрічі на високому рівні з партнерами. Але я не хочу спекулювати, коли будуть такі зустрічі, але цього разу формат з партнерами не передбачений", - заявив Столтенберг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвросоюзУкраїнаСаміт