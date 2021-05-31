Названо дату наступного саміту Україна-ЄС

Про це в Telegram повідомила нардеп від "Слуги народу" і глава української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева.

"На спільному засіданні комітетів євроінтеграції та зовнішньої політики було повідомлено, що наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня 2021 року", - повідомила вона.

Нагадаємо, на минулому саміті сторони підписали угоди на загальну суму 390 млн євро. Серед них три угоди з Євросоюзом і дві - з Європейським інвестиційним банком. Також на саміті президент України Володимир Зеленський заявив, що ЄС готовий приєднатися до платформи з деокупації Криму.

Зазначимо, сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україну не запросять на саміт 14 червня. За його словами, таке рішення прийнято тому, що саміт триватиме протягом всього одного дня.

"Наступного разу у нас, можливо, буде більше часу. І ми проведемо зустрічі на високому рівні з партнерами. Але я не хочу спекулювати, коли будуть такі зустрічі, але цього разу формат з партнерами не передбачений", - заявив Столтенберг.