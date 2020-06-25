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Названо дату остаточної ліквідації відділу поліції у Кагарлику

Новини » Надзвичайні події     25.06.2020 - 16:21
Названо дату остаточної ліквідації відділу поліції у Кагарлику
Фото: відділ поліції Кагарлика перестане працювати 25 липня (kagarlyk.city)

Поліцейська дільниця в Кагарлику перестане працювати 25 липня

Після зґвалтування в Кагарлику Київської області місцевий відділ поліції остаточно ліквідують 25 липня. На дзвінки тут буде реагувати поліція Обухова.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зґвалтування в Кагарлику: що відбувається у резонансній справі через місяць".

Як розповіло РБК-Україна джерело в поліції Київської області, поліцейська дільниця в Кагарлику ще місяць офіційно буде працювати.

"Але 25 липня у цьому приміщенні хрест-навхрест двері заколотять і поліції вже не буде в цьому (Кагарлицькому, - ред.) районі", - відзначило джерело.

Воно також додало, що після ліквідації дільниці на дзвінки жителів Кагарлика буде реагувати Обухівський відділ поліції, який знаходиться в 40 кілометрах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що весь особовий склад відділу поліції в Кагарлику виведено за штат і проходить переатестацію, але повернутися на службу до цього міста вже ніхто з поліцейських не зможе.

Крім того, РБК-Україна писало, що потерпілу у справі про зґвалтування в Кагарлику можуть взяти під цілодобову охорону.

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Автор: Олег Черниш

Теги Новини України полицияизнасилование
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