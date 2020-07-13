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Президент Швейцарии посетит Украину с официальным визитом 20 июля

Киев, Понедельник 13 июля 2020 15:32
Президент Швейцарии посетит Украину с официальным визитом 20 июля
Фото: Симонетта Зоммаруга (uvek admin ch)
Автор: Максим Зайченко

Стороны уже согласовали государственный визит

Президент Швейцарии Симонетта Зоммаруга 20-23 июля с государственным визитом посетит Украину в ответ на приглашение украинского президента Владимира Зеленского. Стороны будут обсуждать углубление двусторонних отношений.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинского-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Зеленский и Зоммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс, чтобы ознакомиться с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.

Напомним, о визите президента Швейцарии в Украину стало известно еще в июне.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский возобновит зарубежные визиты с начала осени.

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