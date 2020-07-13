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Названа дата офіційного візиту президента Швейцарії в Україну

Київ, Понеділок 13 липня 2020 15:32
Названа дата офіційного візиту президента Швейцарії в Україну
Фото: Симонетта Зоммаруга (uvek admin ch)
Автор: Максим Зайченко

Сторони вже погодили державний візит

Президент Швейцарії Симонетта Зоммаруга 20-23 липня на запрошення українського колеги Володимира Зеленського з державним візитом відвідає Україну. Сторони будуть обговорювати поглиблення двосторонніх відносин.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Програмою візиту передбачені переговори глав держав у форматі віч-на-віч та у складі делегацій. Планується обговорення широкого спектра питань двосторонніх українсько-швейцарських відносин, а також взаємодії сторін на міжнародній арені", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Зеленський і Зоммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас, щоб ознайомитися з політикою безпеки та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проектів швейцарської гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, про візит президента Швейцарії в Україну стало відомо ще в червні.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський відновить закордонні візити з початку осені.

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