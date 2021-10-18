Назван влияющий на появление новых штаммов коронавируса фактор

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал фактор, который влияет на появление новых штаммов COVID-19. Это неравенство в распределении вакцин против коронавируса в разных странах.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Twitter -страницу Гутерриша.

Неравенство в распределении вакцин ведет к продолжению экономического спада, сообщил он.

"Неравенство в распределении вакцин позволяет вариантам COVID-19 развиваться и разрастаться, обрекая мир на большее количество смертей и продлевая экономический спад", - написал он.

По его словам, если мир не будет придерживаться скоординированного и равного подхода, то устойчивого сокращения числа случаев инфицирования не удастся добиться ни в одном государстве.